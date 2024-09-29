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2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Projesinin Finali Kocaeli'de Gerçekleşti

2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Projesinin Finali Kocaeli'de Gerçekleşti
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TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2024 final yarışları Kocaeli'de yapıldı. 15 sporcunun yarıştığı etkinlikte İrfan Alper ve Selin Elbir, erkekler ve kadınlar kategorisinde birinci oldu.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi.

FIAT ana sponsorluğunda 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen ve yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projesinin 2024 final yarışlarında, elemeler sonunda belirlenen 10 erkek, 5 kadın sporcu mücadele etti.

Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyona katılan sporcular, Fiat Egea yarış otomobilleriyle pistte kıyasıya yarıştı.

İlk yarışta en hızlı tur zamanı, ikinci yarışta toplam tur zamanına göre sıralanan sporcular, üçüncü yarışta pist yarışı formatında toplu startla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

Üç yarışın ardından erkeklerde İrfan Alper, kadınlarda ise Selin Elbir "2024 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin birincileri oldu.

Sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

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