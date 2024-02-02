2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak Mücadelesi Başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı. 18'i kadın toplam 36 sporcu, 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak. Turnuva 4 Şubat'ta sona erecek.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi, Antalya'da başladı.
Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 18'i kadın toplam 36 sporcu mücadele ediyor.
Sporcular 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak.
Toplam 8 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi 4 Şubat'ta sona erecek.
Golf turu müsabakalarını TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de takip ediyor.