2024 Paris Paralimpik Oyunları için B1 Futbol Milli Takımı Kampına Kayseri'den Üç İsim Katılacak

2024 Paris Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdüren B1 Futbol Milli Takımı, 17-25 Temmuz tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek. Milli takım kadrosunda Kayseri'den antrenörler Mehmet Mustafa Erdoğan ve Niyazi Metin ile birlikte futbolcu Emre Aslan yer alacak.

B1 Futbol Milli Takımı 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Paris'te düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları için kota almıştı. Milli takım, Paralimpik 'in namağlup şampiyonu Brezilya, Avrupa şampiyonu Fransa ve Asya şampiyonu Çin'in bulunduğu A Grubu'nda yer alacak. Bu zorlu grupta madalya arayacak alan olan milli takım 17-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacak. Kampa Kayseri'den de üç isim katılacak. Kayseri'den Milli Takım Antrenörleri Mehmet Mustafa Erdoğan ve Niyazi Metin'in yanı sıra futbolcu Emre Aslan katılacak. Kayserili sporcu Emre Aslan, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilmişti. Milli takımın Türkiye Futbol Federasyonu Riva Milli Takımlarkamp Merkezi'nde gerçekleştireceği kampa katılacak isimler ise şu şekilde:

Futbolcular: Muhammed Ali Öktem, Semih Deniz, Ertuğrul Demirel, Recep Aydeniz, Emre Aslan, Celal Çoban, Hasan Şatay, Oğuzhan Yokuş

Kaleciler: Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır

Teknik Ekip: Niyazi Metin, Mehmet Mustafa Erdoğan, İsmail Koç - KAYSERİ