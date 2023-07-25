2024 Paris Olimpiyat Oyunları Meşalesi Tanıtıldı

Fransa'da düzenlenmesine bir yıl kala 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kullanılacak meşalenin yapım aşamasındaki ana gövdesi tanıtıldı. Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur'ün çizimini yaptığı ve Arcelor Mittal tarafından metalden üretilen meşalenin gövdesi, klasiklerinden farklı bir tasarıma sahip. Oval, ortası bombe demir boruya benzeyen meşale, olimpiyatlarda 10 bin kişinin elinde dolaşacak. Yapımı henüz tamamlanmayan ve 10 parçadan oluşan meşalenin alev alacak bölümlerinin de yakında tanıtılması bekleniyor.