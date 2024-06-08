2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar gülle atmada elemeleri geçerek finale kalan Emel Dereli, 11. oldu.

Kadınlar 20 kilometre yürüyüş finalinde yer alan milli sporculardan Meryem Bekmez 17. kilometrede yarışı bırakırken, Ayşe Tekdal ise 4 uyarı aldığı için diskalifiye oldu.

Kadınlar 5 bin metrede 22 sporcunun yer aldığı finalde piste çıkan milli sporculardan Emine Hatun Mechaal 18'inci, Burcu Subatan 20'inci oldu. Bu yarışta altın madalyayı alan İtalyan Nadia Battocletti, 14.35.29'luk derecesiyle şampiyona rekoru kırdı.

Erkekler 110 metre engellide Mikdat Sevler ile 100 metrede Kayhan Özer elemeleri geçerek yarı finale kalırken, kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve yüksek atlamada Buse Savaşkan finale yükseldi.

Kadınlar üç adım atlamada Gizem Aköz, disk atmada Özlem Becerek, 3 bin metrede Derya Konur, Sümeyye Erol ve Tuğba Güvenç, erkekler 800 metrede ise Salih Teksöz elemeleri geçemedi.