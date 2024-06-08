Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'yı 3-0 skoruyla geçen millilerimiz, şampiyonada üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

İLK GOL 15. DAKİKADA GELDİ

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. 28. dakikada Ömer Güleryüz'ünköşe vuruşundan attığı şık golle skor 2-0 oldu.

Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle fark üçe çıktı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017-2021'DE ŞAMPİYON TÜRKİYE'YDİ

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.