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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu

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2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaşan millilerimiz tarih yazdı. Rakibini 3-0 skoruyla yenen Türkiye, üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'yı 3-0 skoruyla geçen millilerimiz, şampiyonada üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

İLK GOL 15. DAKİKADA GELDİ

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. 28. dakikada Ömer Güleryüz'ünköşe vuruşundan attığı şık golle skor 2-0 oldu.

Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle fark üçe çıktı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

2017-2021'DE ŞAMPİYON TÜRKİYE'YDİ

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Kaynak: AA / Spor

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