Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Aydın'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonanın 3. ayağı olan Buharkent Tırmanma Yarışı'nda 5 kategoride 32 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerine göre birinci olan sporcular şöyle:

Kategori 1: Mehmet Gökseven

Kategori 2: Engin Apaydın

Kategori 3: Burak Dalkılıç

Kategori 4: Sinan Soylu

Kategori 5: Bahadır Sevinç

Yarışta takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.

2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.