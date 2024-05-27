2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Aydın'da gerçekleştirildi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Aydın'da gerçekleştirildi. Buharkent Tırmanma Yarışı'nda 5 kategoride 32 sporcu mücadele etti. Kategorilerine göre birinci olan sporcular ve takımlar açıklandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Aydın'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonanın 3. ayağı olan Buharkent Tırmanma Yarışı'nda 5 kategoride 32 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda kategorilerine göre birinci olan sporcular şöyle:
Kategori 1: Mehmet Gökseven
Kategori 2: Engin Apaydın
Kategori 3: Burak Dalkılıç
Kategori 4: Sinan Soylu
Kategori 5: Bahadır Sevinç
Yarışta takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.
2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.