2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: PSG ve Inter Karşı Karşıya

2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: PSG ve Inter Karşı Karşıya
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Fransa'nın PSG ile İtalya'nın Inter takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun finalinde yarın Almanya'nın Münih şehrinde karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 yılı şampiyonu Fransa'nın PSG ve İtalya'nın Inter takımları arasında yarın Almanya'da oynanacak final maçıyla belli olacak.

Inter'in dördüncü, PSG'nin ise ilk şampiyonluğunu elde etmek üzere Münih Futbol Arena'da sahaya çıkacakları maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı Romanya'dan Istvan Kovacs, Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yönetecek. Dördüncü hakemin Portekiz'den Joao Pinheiro olduğu maçta VAR'da ise Hollandalı Dennis Higler görev yapacak.

Inter, 1992'ye kadar "Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası" adını taşıyan organizasyonda 1964, 1965 ve 2010'da şampiyonluğu elde etmiş; 1967, 1972 ve 2023'te ise finalde kaybetmişti.

PSG ise 2020'deki finalde Almanya'nın Bayern Münih takımına 1-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: ANKA / Spor
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