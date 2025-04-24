2024-2025 Kadınlar Voleybol Bölgesel Final Müsabakaları Malatya'da Başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları, Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya dört takım katılırken, kazanan takım Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele edecek. Müsabakalar 26 Nisan'da sona erecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.
Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara, Adıyaman Gençlikspor, Elazığ Belediyespor, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Elbistanspor katıldı.
Tek devreli lig usulü turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda birinci olan takım Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele edecek.
Müsabakalar 26 Nisan'da sona erecek.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor