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2024-2025 Amatör Futbol Sezonu Aydın'da Başladı

2024-2025 Amatör Futbol Sezonu Aydın'da Başladı
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2024-2025 Amatör Futbol Sezonu, Tansu Yılmaz'ın anısına ithaf edilerek Aydın'da açılış töreni ile başladı. Protokol üyeleri, sporculara çiçek takdim etti ve sezonun dostluk içerisinde geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

2024-2025 Amatör Futbol Sezonu, Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalarda düzenlenen törenle resmen başladı. Bu yıl, U-14 sezonun ismi, geçen yıl hayatını kaybeden ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan, aynı zamanda bir dönem futbolcu olan spor hocası Tansu Yılmaz'a ithaf edildi.

Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri sahada bulunan futbolculara ve hakemlere çiçek takdim ettiler. Sezonun dostluk ve centilmenlik içerisinde geçmesi gerektiğine vurgu yapan protokol üyeleri, amatör futbolun Aydın'daki spor kültürüne katkısının önemine dikkat çekti ve tüm takımlara başarılar diledi.

Sezon açılış törenine, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, TÜFAD Başkanı Tevfik Ata Tekin, İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Çevirgen, Aydın T.F.F.H.G.D Başkan Vekili Ahmet Oğuz Yılmaz, Aydın ASKF Başkanı Kasım Payza ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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