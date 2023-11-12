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2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Son Buldu

Motor sporlarında düzenlenen 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve son ayak yarışları İzmir'de tamamlandı. Yarışlarda birçok kategoride dereceye giren sporcular belirlendi.