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2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Son Buldu

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Spor Haberleri

Motor sporlarında düzenlenen 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve son ayak yarışları İzmir'de tamamlandı. Yarışlarda birçok kategoride dereceye giren sporcular belirlendi.

Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve son ayak yarışları, İzmir'de sona erdi.

İzmir Park Yarış Pisti'ndeki üçüncü ayak mücadelesinde dünkü sıralama antrenmanlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.

Pist Şampiyonası 1000 cc A sınıfında birinciliği Yiğit Fazlı Erçelik, ikinciliği Fatih Özgür ve üçüncülüğü Altuğ İnan elde etti.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ise ilk 3 sıra Fatma Baştepe, Sahra Su Önkaya ve Kardelen Apaydın'dan oluştu.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, ilk kez mücadele ettiği Süpermoto Şampiyonası 50cc JR kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Yapılacak değerlendirmenin ardından 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nı kazananlar açıklanacak.

Diğer kategorilerde üçüncü ayakta dereceye girenler şöyle:

Pist Şampiyonası

600 cc (A): 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3.Can Akkuş

1000 cc (B): 1. Ahmet Önal, 2. Özgür Çapacı, 3. Şahin Karadayıoğlu

600 cc (B): 1. Ömer Faruk Yıldız, 2. Ares Bengiç, 3. Cafer Çömlek

SS300: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Yiğit Yıldız, 3. Hüseyin Karakaya

1000 cc (C): 1. Fethi Tan, 2. Ali Atun Bozkurt, 3. Binali Ardıç

600 cc (C): 1. Mert Konuk, 2. Şafak Karakaya, 3. Aziz Saka

Open500: 1. M.Furkan Demircan, 2. Fatih Demircan, 3. Erdeme Demiroğlu

125 Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Fatma Baştepe, 3. Nurullah Deniz

125 Gençler: 1. Mehmet Tuğrul, 2. Egehan Çalhan, 3. Yağız Alp Coşkun

Süpermoto Şampiyonası

Open: 1. Onur Işık, 2. Oğuz Taşhan, 3. Erdem Demiroğlu

S3: 1. İbrahim Taşhan, 2. Ares Bengiç, 3. Akil Ulusan

65cc: 1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor, 3. Çağatay Çoklar

85cc: 1. Berkay Öztürk, 2. Refia Sarıay, 3. Kerem Yılmaz

50cc JR: 1. Zayn Sofuoğlu, 2. Rüzgar Ceyhan, 3. Toprak Ceyhan

50cc: 1. Yaman Ege Çağan, 2. Rüzgar Bulutlu, 3. Doruk Aybars Altan

Kaynak: AA / Spor

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