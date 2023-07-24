Ataşehir Golf Kulübünde düzenlenen organizasyon, 108 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonanın ardından düzenlenen törenle, çeşitli kategorilerde dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Erkeklerde Emrah Sina şampiyonluğa ulaşırken, Olcay Şahan ikinci, Faruk Pazarcı ise üçüncü sırada yer aldı. Erkek senyör (+45) kategorisini birincilik ile tamamlayan Selçuk Bir'i, ikinci Atalay Budak takip etti. Murat İçin de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Erkek senyör (+55) kategorisinde ilk sırayı Selçuk Çolpan alırken, Necip Pazarcı ikinci, Nida İyaz da üçüncü oldu. Duracell Hole In One Challenge'da Ertaç Kayaoğlu, Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge kategorisinde ise Rüzgar Aksu altın madalya almaya hak kazandı. Maçkolik Pairs Cup kategorisinde ise Zafer Altınok ve Turgut Bingöl birinci sıraya tırmanırken, Selçuk Çolpan ve Barış Karabulut ikinci, Zafer Demir ve Timuçin Büyükkaradağ ise üçüncü olarak tamamladı. Normtam Ataşehir Cup kategorisinde de madalyalar sahiplerini buldu. Melih Erten ilk sırada yer alırken Caner Turnagöl ikinci, Atalay Budak da üçüncü olarak organizasyonu tamamladı. Şampiyonada kadınlar kategorisinde Bilgin Defterli zirvenin sahibi olurken, küçüklerde ise Rüzgar Aksu birinci sırada yer aldı.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı tamamlandı.

Ataşehir Golf Kulübünde düzenlenen organizasyon, 108 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonanın ardından düzenlenen törenle, çeşitli kategorilerde dereceye giren isimlere ödülleri verildi.

Erkeklerde Emrah Sina şampiyonluğa ulaşırken, Olcay Şahan ikinci, Faruk Pazarcı ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkek senyör (+45) kategorisini birincilik ile tamamlayan Selçuk Bir'i, ikinci Atalay Budak takip etti. Murat İçin de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkek senyör (+55) kategorisinde ilk sırayı Selçuk Çolpan alırken, Necip Pazarcı ikinci, Nida İyaz da üçüncü oldu.

Duracell Hole In One Challenge'da Ertaç Kayaoğlu, Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge kategorisinde ise Rüzgar Aksu altın madalya almaya hak kazandı.

Maçkolik Pairs Cup kategorisinde ise Zafer Altınok ve Turgut Bingöl birinci sıraya tırmanırken, Selçuk Çolpan ve Barış Karabulut ikinci, Zafer Demir ve Timuçin Büyükkaradağ ise üçüncü olarak tamamladı.

Normtam Ataşehir Cup kategorisinde de madalyalar sahiplerini buldu. Melih Erten ilk sırada yer alırken Caner Turnagöl ikinci, Atalay Budak da üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde Bilgin Defterli zirvenin sahibi olurken, küçüklerde ise Rüzgar Aksu birinci sırada yer aldı.