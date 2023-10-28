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2023 Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı start aldı. Şampiyonaya katılan 22 araç ve 44 sporcu, Cumhuriyet ve 100. yıl etaplarında mücadele edecek.