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2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ege Rallisi'nin Dereceye Girenleri Belli Oldu

Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 32. Ege Rallisi'nde dereceye girenler açıklandı. Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birinci olurken, Ali Türkkan-Burak Erdener ikinciliği, Cem Alakoç-Aras Dinçer üçüncülüğü elde etti. Kadın pilotlar birinciliği Burcu Çetinkaya, kategori 1 birinciliği ise Çiğdem Tümerkan-Zeynep Tümerkan ekibi kazandı.