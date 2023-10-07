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Formula 1 2023 Dünya Şampiyonu Verstappen oldu

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Red Bull takımının pilotu Verstappen, bu başarıyı üst üste 3. kez kazanmayı başardı.