2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB kadınlar voleybol dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Organizasyonun rüya takımında da Ay-yıldızlılardan 3 isim yer aldı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin 2023 yılı şampiyonu Türkiye oldu. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya'da oynanan ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer aldı. Güney Kore'yi 3-0'lık sonuçla geçen milliler, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı da 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'ne 3'te 3 yaparak başladı. Filenin Sultanları, dördüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup olurken ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong'ta parkeye çıkan Ay-yıldızlılar, ikinci haftaya da galibiyetle başladı; Hollanda'yı 3-0 yenen milliler, Polonya'ya 3-0 kaybederken, Kanada'yı ise 3-0 yenmeyi başardı. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde oynadığı 8 maçta 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Milletler Ligi'nin 3. haftası Bangkok'ta düzenlenirken, 16 takım mücadele etti. Japonya'ya (3-2) mağlup olarak haftaya başlayan milliler, Tayland ve Brezilya'ya ise set vermeden maçlarını kazandı. Hırvatistan'ı da 3-0 yenen Ay-yıldızlılar çeyrek final biletini almaya hak kazandı.

ABD'de şampiyonluk kupası Filenin Sultanları'nın oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı finaller kadrosunda; Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Hande Baladın, Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç yer aldı.

13 Temmuz Perşembe günü İtalya ile çeyrek final maçına çıkan milliler, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 5.kez adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi ABD ile karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı ve 2018 yılının ardından ikinci kez finale yükselmeyi başardı. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalinde Türkiye ile Çin karşı karşıya geldi. Milliler, ilk seti 25-22 alırken, ikinci sette Asya temsilcisi aynı sonuçla seti kazandı. Üçüncü sette üstün performans sergileyen Filenin Sultanları 25-19'luk sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-16 kazanan milliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu. Organizasyonda üçüncülük maçında ABD'yi 3-2'lik skor ile mağlup eden Polanya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı. Ay-yıldızlılar 2018 yılında ligi ikincilikle tamamlarken, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4'üncü olmuştu.

Millilerde Melissa Vargas, Milletler Ligi finallerinin en iyi oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun rüya takımına da Ay-yıldızlılardan üç isim girdi. Zehra Güneş, En İyi Blok Yapan Orta Oyuncu, Gizem Örge, En İyi Libero ve Melissa Vargas ise En İyi Pasör Çaprazı olarak rüya takıma seçildi. Aralık ayında milli takımın başına geçen İtalyan koç Daniele Santarelli, ay-yıldızlıları şampiyonluğa taşıyan isim oldu. İtalyan teknik adam, 2022 yılında da Sırbistan Milli Takımı ile altın madalyanın sahibi olmuştu.

Filenin Sultanları, Cumhuriyet'in 100. yılında bu tarihi zaferle Türk voleybol tarihinde ilk kez dünya sıralamasında ilk basamağa çıktı. Milliler, dünya sıralamasında 365,64 puanla zirvede yer alıyor. - İSTANBUL