Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başladı. İlk gün maçlarında Yeni Zelanda - Norveç ve Avustralya - İrlanda Cumhuriyeti karşılaştı. Ancak Yeni Zelanda'daki organizasyon öncesinde silahlı saldırı meydana geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Yeni Zelanda yetkilileri, güvenlik konusunda gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

INFANTINO: GEREKLİ GÜVENCELERİ ALDIK

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda verilecek para ödülü ise turnuva rekoru olacak. FIFA, bu seneki organizasyonda toplamda 110 milyon Dolar para ödülü dağıtacak. Kupada şampiyonluk elde edecek takım 10, finalist ise 7.5 milyor Dolar para ödülünün sahibi olacak.