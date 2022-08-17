2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Spor Haberleri Salon: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)Türkiye: Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Metin Toy, Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz)Azerbaycan:... Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre) Türkiye : Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Metin Toy, Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz) Azerbaycan : Gurskii, Aghazade, Baranov, Melkinov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Abdullayev, Hasanlı, Vasilenko, Suleymanov, Bunyatov) Setler: 25-15, 25-16, 25-19 Süre: 63 dakika (20, 20, 23) A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 3-0 yenerek finallere kaldı. Müsabakaya iyi başlayamasa da etkili servislerle üstünlüğü ele geçiren "Filenin Efeleri", ilk seti 25-15 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti. İkinci sette skor üstünlüğünü erken yakalayan Türkiye, 25-16 galip gelerek durumu 2-0 yaptı. Milliler, farklı kaybettiği setlerin ardından oyundan düşen Azerbaycan karşısında üçüncü sette 15-5 öne geçti. Konuk takım, son bölümlerde toparlanarak oyuna ortak olmaya çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. A Milli Takım'da Metin Toy 17, Mirza Lagumdzija 11 sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Azerbaycan ve Danimarka'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Volkan Döne Azerbaycan İsviçre Türkiye Spor Haberler

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