- 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu milli sporcudan flyboard şov

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Su Sporları Festivali'nde 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, denizde flyboard gösterisi yaptı. Denizde gerçekleşen gece gösterili flyboard şovunu binlerce vatandaş izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Sporları Festivali, muhteşem gösteri ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4. kez yapılan Su Sporları Festivali'nde 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş gösteri düzenledi. Gece yarısı özel ışıklı elbise ile denizde flyboard gösterisi yapan Aktaş'ı vatandaşlar ilgiyle izledi. Gösteriyi izleyip o anları cep telefonlarına kaydetmek isteyen binlerce vatandaş, deniz kıyısına akın etti. Havai fişek ve lazer gösterisi eşliğinde gece yarısı düzenlenen flyboard gösterisi sahil boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

4. Su Sporları Festivali, rekabet dolu gösteri ve etkinliklere sahne olacak. Dev etkinlikte vatandaşlar flyboard, yelken, kürek, kano, su topu, su altı dalış ve yüzme branşlarında gösteriler, kano VR, vertigo VR, ralli VR, su savaşları, plaj futbolu, plaj voleybolu, jet ski, deniz balonu, bot aksiyon turu, dragon bot, macera parkuru, redbull ralli VR, etkinlik aracı ile keyif dolu anlar yaşayacak. Festival pazar günü sona erecek.