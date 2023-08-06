20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı İsrail'e mağlup oldu
Spor Haberleri
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında İsrail'e 81-57 yenildi. Maçı kaybeden milli takım, organizasyonu 8. sırada tamamladı.
20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında İsrail'e 81-57 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Litvanya'da düzenlenen organizasyonda, klasman maçında İsrail'le karşılaştı.
İlk yarıyı 36-32 geride kapatan milli takım, maçı da 81-57'lik skorla kaybetti.
Türkiye, bu sonuçla organizasyonu 8. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor