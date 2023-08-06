20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı İsrail'e mağlup oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında İsrail'e 81-57 yenildi. Maçı kaybeden milli takım, organizasyonu 8. sırada tamamladı.