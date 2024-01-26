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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Yunanistan'ı Yendi ve Finale Yükseldi

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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da maçı izledi. Finale çıkan milli takım, yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, yarı final maçında Yunanistan'ı 25-13, 25-13, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, finale kalma başarısı gösterdi.

Milli takımın yarı final karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Namağlup finale yükselen milli takım, yarın final maçında saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Bugün oynanan diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan, Romanya'yı 3-0 (25-17, 25-15, 25-15) mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Turnuvada yarının programı şöyle;

15.00 Kosova-Karadağ (5. ve 6'ıncılık maçı)

17.30 Romanya-Yunanistan (3'üncülük maçı)

20.00 Türkiye-Sırbistan (Final maçı)

2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.???????

Kaynak: AA / Spor

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