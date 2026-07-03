Haberler

Hentbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 25. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, klasman maçlarında Kanada, Tunus ve Paraguay'ı yenerek bu dereceyi elde etti.

20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 25. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Jinzhong kentinde gerçekleştirilen 2026 IHF Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda klasman maçları sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, klasman etabındaki ilk karşılaşmasında Kanada'yı 38-18 mağlup etti. Milli takım, ikinci maçında ise Tunus'u 31-28 yendi.

Türkiye, klasman etabındaki son karşılaşmada Paraguay'ı 27-22 yenerek şampiyonayı 25. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' bakın ne yedirmişler

Bir üniversite ilk kez listede! "Adana" diye bakın ne yedirmişler
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış

Polisin kıskıvrak yakaladığı tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde

Tıp fakültesinde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de işin içinde
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti