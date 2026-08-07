U20 Milli Takım'ın 2026 Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı

2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto şehrinde gerçekleştirilecek organizasyon için aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Ağustos Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Turnuvaya sekiz ülke katılım sağlayacak. Türkiye, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile mücadele ederken B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk yer alacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Bir üst turda grup birincileri, diğer grubun ikincisi ile eşleşerek yarı final maçları oynayacak.

Millilerin 2026 Akdeniz Oyunları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Egemen Aydın (TÜMOSAN Konyaspor), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor)

Defans: Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Devran Bozardıç (Batman Petrolspor), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Arda Ünyay (Galatasaray), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor)

Orta Saha: Ege Arslan (Bodrum FK), Muhammet Zeki Dursun (Bursaspor), Berat Luş (Galatasaray), Veis Yıldız (Hellas Verona), Berkay Aslan (İstanbul Başakşehir), Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor), İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)

Forvet: Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Emir Tuğra Turhan (İstanbul Başakşehir)

Kaynak: AA