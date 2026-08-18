Milliler İtalya Yolunda: Akdeniz Oyunları Hazırlığı Başladı

20 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 22-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Taranto şehrinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre idman, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar, ilk etap çalışmalarını Riva'da tamamladıktan sonra 20 Ağustos Perşembe günü İtalya'ya gidecek.

Teknik Direktör Uğur İnceman yönetimindeki milliler, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk karşı karşıya gelecek.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Bir üst turda grup birincileri, diğer grubun ikincisi ile eşleşerek yarı final maçları oynayacak. Final maçı ise 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

20 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Ege Öztürk (İstanbul Başakşehir), Görkem Cihan (MKE Ankaragücü), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor)

Defans: Devran Bozardıç (Batman Petrolspor), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Taha Emre İnce (Orfa Yapı Pendikspor), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor)

Orta Saha: Naim Saruhan Dönmez (1461 Trabzon FK), Ege Arslan (Bodrum FK), Emre Gökay (Ekenler Beton Sivasspor), Berat Luş (Galatasaray), Veis Yıldız (Hellas Verona), Berkay Aslan (İstanbul Başakşehir), Robert Atsup (Kasımpaşa), İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)

Forvet: Özder Özcan (Alagöz Holding Iğdır FK), Emir Tuğra Turhan (İstanbul Başakşehir)

Ay-yıldızlıların maç programı ise (TSİ) şöyle:

22 Ağustos Cumartesi:

22.00 Fas-Türkiye (Stadio Franco Fanuzzi)

24 Ağustos Pazartesi:

22.00 Türkiye-Kuzey Makedonya (Nuovarredo Arena)

26 Ağustos Çarşamba:

11.30 Türkiye-Tunus (Nuovarredo Arena)

Kaynak: AA