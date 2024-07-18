20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı İsrail'e mağlup oldu
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, İsrail'e 113-81'lik skorla mağlup oldu. Milliler, bir sonraki klasman maçında Karadağ ile karşılaşacak.
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, klasman maçında İsrail'e 113-81'lik skorla mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar müsabakaya Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Salih Altuntaş ve Melih Tunca beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 53-46 geride tamamladı. 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı mücadeleden ise 113-81 mağlup ayrıldı.
20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel 19 sayı - 7 ribaund ve Mehmet Efe Demirel 16 sayı - 4 ribaund ile oynadı. İsrail'de ise İlay Dolinski 21 sayı kaydetti.
Ay-yıldızlılar, bir sonraki klasman maçında Karadağ ile 20 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.