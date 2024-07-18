20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı İsrail'e mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, klasman maçında İsrail'e 113-81'lik skorla mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Salih Altuntaş ve Melih Tunca beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 53-46 geride tamamladı. 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı mücadeleden ise 113-81 mağlup ayrıldı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel 19 sayı - 7 ribaund ve Mehmet Efe Demirel 16 sayı - 4 ribaund ile oynadı. İsrail'de ise İlay Dolinski 21 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar, bir sonraki klasman maçında Karadağ ile 20 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.