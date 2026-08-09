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Koray Uygun'dan Türkiye rekoru ve dünya 7.'liği

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Oregon'daki 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Koray Uygun, 110 metre engellide 13.20 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu, sporcuyu ve emeği geçenleri kutladı.

ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Koray Uygun, 110 metre engellide 7'nci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Koray Uygun, 110 metre engelli finalinde 13.20'lik derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak dünya 7'nciliğini elde ettiği belirtilerek "Sporcumuzu, antrenörü Burak Uygun, ENKA Spor Kulübü ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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