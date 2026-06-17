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20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi
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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, 2026 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'deki kampını tamamladı. Başantrenör Serhan Kavut, kampta verimli bir dönem geçirdiklerini belirterek, şampiyonada iyi bir yer edinmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımının, Slovenya'da düzenlenecek 2026 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında organize edilen Çanakkale kampı sona erdi.

Ay-yıldızlı takım, Slovenya'da 11-19 Temmuz'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için başantrenör Serhan Kavut yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kamp yaptı.

Kavut, kampa ilişkin AA muhabirine "Çanakkale'deki kamp ortamında geçen sene de bulunmuştuk. Gerçekten çok güzel bir kamp ortamı var burada. Hem oyuncular için hem antrenörler için. Bu ortamı bize sağlayan yöneticilere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Burada çok rahat bir kamp dönemi geçirdik ve bugün de bitirmiş bulunmaktayız. Yarın İstanbul'a gidiyoruz. Orada hazırlık maçlarımız var. Şu anda hazırlık maçlarımıza başlayacağız. Bu kampın diğer bölümünü artık İstanbul ve yurt dışındaki kamplarla sürdüreceğiz. Kampların ardından Avrupa Şampiyonası'na daha hazır gitmek istiyoruz." dedi.

Serhan Kavut, 20 Yaş Altı Milli Takımın, A Milli Takım'a en yakın jenerasyon olduğuna dikkati çekerek "Amacımız Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir yer edinmek. Aynı zamanda oyuncuları hem kendi takımlarına hem de A Milli Takımımıza hazırlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Burak Akay
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