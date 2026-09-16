20’ncisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde bu sene 20’ncisi düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, oynanan müsabakaların ardından sona erdi.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, oynanan müsabakaların ardından sona erdi.
Bu sene 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup, 3 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın son gününde 1 maç oynandı. Turnuva sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a 83-79'luk skorla yenildi. Öte yandan İstanbul Gençlik Spor Kulübü, BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol'a müsabakaların ardından şilt takdim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı