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3x3 Basketbolda Milliler Çeyrek Finalde

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- 3x3 Basketbol 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) onuncu gününde 3x3 Basketbol 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son maçında Kosova'yı 21-11 yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda 3x3 Basketbol 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, grubundaki son maçında Peripato Bahçeleri'nde Kosova ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 21-11 yenerek 2'de 2 yaptı ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

3x3 Basketbol 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, grubundaki ilk maçında dün akşam Portekiz'i 16-15 yenmişti.

Milliler, C Grubu'nda ikinci sırayı alacak takımla yarın çeyrek finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA
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