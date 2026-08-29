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Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'ye judoda 2 altın, atıcılıkta bronz

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20. Akdeniz Oyunları'nın dokuzuncu gününde Tuana Gülenay ve İbrahim Tataroğlu judoda altın, Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta bronz kazandı. Türkiye'nin toplam madalyası 64'e yükseldi, sıralamada ikinci.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) dokuzuncu gününde Türkiye, judoda 2 altın madalya, atıcılıkta da 1 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda judo ve atıcılık müsabakaları sona erdi.

Oyunlarda kadınlar 78 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay, finalde Slovenya'dan Metka Lobnik'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler +100 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu ise finalde ev sahibi İtalya'dan Kwadjo Anani'yi mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan ise kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.

Oyunlarda 30 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 64 madalyaya ulaşan Türkiye, ev sahibi İtalya'nın (129) ardından ülkeler madalya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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