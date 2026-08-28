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Taranto 2026'da Türkiye'den 8 madalya

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- Milli judocu Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda şampiyon oldu Türkiye, oyunlarda 28 altın, 14 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 61 madalyaya ulaştı

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) sekizinci gününde Türkiye, judoda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Tunuslu Oumaima Bedioui ile yaptığı final karşılaşmasını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, 81 kiloda da Vedat Albayrak, üçüncülük mücadelesinde rakiplerini yenerek bronz madalya aldı.

Ay-yıldızlılar, böylece üç gün sürecek judo müsabakalarının ilk gününde 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

Taranto 2026'da milliler bugün ayrıca badmintonda 2 altın, okçulukta ise birer altın, gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Öte yandan oyunlarda 4'te 4 yapan ve grubunu lider bitiren Erkek Milli Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Fransa oldu.

Madalya sayısı 61'e yükseldi

Milli sporcular, 2026 Akdeniz Oyunları'nda günü 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı.

Toplam madalya sayısını 61'e (28 altın, 14 gümüş, 19 bronz) yükselten Türkiye, madalya tablosunda ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

İtalya'daki Akdeniz Oyunları, 3 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA
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