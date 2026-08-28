Milliler İspanya'yı Devirdi, Yarı Finalde
- İspanya'yı 3-1 yenerek oyunlarda 4'te 4 yapan Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'yı 3-1 yendi.
İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda milliler, grubundaki son maçında İspanya ile karşılaştı.
Rakibini 26-24, 24-26, 28-26 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenen milli takım, oyunlarda 4'te 4 yaptı.
B Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayan Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde yarın A Grubu'nun ikincisi ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA