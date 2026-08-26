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Türkiye'den Taranto 2026'da 8 Madalya

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- Kaan Efe Kaya, paletli yüzme erkekler 400 metre çift palet kategorisinde altın madalya kazandı Türkiye, altıncı gün sonunda 21 altın, 11 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 45 madalyaya ulaştı

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) altıncı gününde Türkiye, paletli yüzmede birer altın ve gümüş, boksta ise 3 bronz madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonda paletli yüzme erkekler 400 metre çift palet kategorisinde yarışan Kaan Efe Kaya, 3.30.20'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Kaan Efe Kaya, böylece resmi programda ilk kez yer alan paletli yüzme branşında, Türkiye'ye oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Türkiye'yi paletli yüzme erkekler 100 metre çift palet kategorisinde temsil eden Emre Gürdenli ise 42.71'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Boksta yarı final maçlarını kaybeden milli sporcular Ece Asude Ediz (57 kilo), Sude Nur Aslan (75 kilo) ve Dilara Sak (70 kilo), bronz madalya aldı.

Bugün atıcılıkta Safiye Temizdemir, ritmik cimnastikte Hatice Gökçe Emir, badmintonda da Neslihan Arın şampiyon olmuştu.

Milli badmintoncu Neslihan, teklerde üst üste dördüncü Akdeniz Oyunları şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Madalya sayısı 45'e yükseldi

Milliler, Taranto 2026'da günü 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı.

Toplam madalya sayısını 45'e (21 altın, 11 gümüş, 13 bronz) çıkaran Türkiye, madalya tablosunda ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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