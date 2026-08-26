Kadın Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nda Kosova'yı 3-0 Yendi
- Kadın Milli Voleybol Takımı, 3. karşılaşmasında Kosova'yı 3-0 mağlup etti
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 3. maçında Kosova'yı 3-0 yendi.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gününde, voleybol karşılaşmaları oynandı.
Sahadan 25-17, 25-17 ve 25-18'lik setlerle galip ayrılan Türkiye, grubunda 3'de 3 yaptı.
Ay-yıldızlılar, 4. ve son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA