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Türkiye'den Güreşte Tarihi Başarı: 1000. Madalya

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- Güreşte Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil Kamal, Elvira Suleyman ve Nesrin Baş şampiyon oldu Türkiye, 5. gün sonunda 17 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 37 madalyaya ulaştı

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) beşinci gününde Türkiye, güreşte 4'ü altın olmak üzere 6 madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 5. günündeki madalya müsabakaları tamamlandı. Kadınlarda bugün mindere çıkan milli güreşçiler 4 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil Kamal, 57 kiloda Elvira Suleyman ve 68 kiloda Nesrin Baş rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Zeynep Yetgil Kamal'ın altın madalyası, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'ndaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti.

Ebru Dağbaşı (62 kilo) ve Kadriye Koçak (76 kilo) ise gümüş madalya elde etti.

Madalya sayısı 37'ye yükseldi

Taranto 2026'nın 5. gününde 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, toplam madalya sayısını 37'ye (17 altın, 10 gümüş, 10 bronz) çıkardı.

Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Kaynak: AA
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