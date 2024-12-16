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2 yılıdır topa değmeyen Dele Alli'nin Yeni adresine çok şaşıracaksınız

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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve bonservisi elinde olan Dele Alli, Serie A ekibi Como'da antrenmanlara çıkacak. İtalya'ya giden 28 yaşındaki futbolcu, beğenilirse resmi sözleşmeye imza atacak. 2024 yazında Everton ile sözleşmesi biten Alli, yaklaşık 2 yıldır hiçbir maçta forma giymedi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Dele Alli için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

COMO İLE ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcunun yeni adresinin İtalya olabileceğini yazdı. Romano'nun haberine göre; Dele Alli, İtalyan Seri A takımlarından Como'da antrenmanlara çıkacak.

İTALYA'YA İNDİ, BEĞENİLİRSE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Teknik direkörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı İtalyan ekibi, 28 yaşındaki 10 numaranın performansından memnun kalırsa resmi sözleşme imzalayacak. Dele Alli, İtalya'ya iniş yaptı ve kısa süre içinde Como ile idmanlara çıkacak.

2 yılıdır topa değmeyen Dele Alli'nin Yeni adresine çok şaşıracaksınız

YAKLAŞIK 2 YILDIR SAHAYA ÇIKMADI

2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık yaşamış ve ameliyat olmuştu. Alli, o tarihten bu yana yaklaşık 2 yıldır resmi maça çıkmadı. 28 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesi 2024 yazında bitmesine rağmen İngiliz ekibinde antrenmanlara çıkmaya devam ediyordu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Dele Alli, 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'q kiralık olarak gelmişti. Alli, siyah-beyazlı takımda 15 maça çıktı. İngiliz orta saha, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Bir dönem değeri 100 milyon euroyu bulan dünya futbolunun önemli yıldızları arasında gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

2 yılıdır topa değmeyen Dele Alli'nin Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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