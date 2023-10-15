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2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda Halk Koşusu Gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maratonun halk koşusu, 26 ülkeden yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Koşunun startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi ve milli okçu Mete Gazoz da eşlik etti. Koşuyu tamamlayan herkese çeşitli hediyeler verildi ve dereceye girenler ödüllendirildi.