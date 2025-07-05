2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı Başladı
Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. Yarış, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan start aldı ve ödül töreniyle sona erecek.
Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı start aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI), destekleriyle düzenlenen yarışın Edebiyat Yolu Grand Prix etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan başladı.
Dört yıl aranın ardından düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.
Yarışın ilk etabı bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Spor