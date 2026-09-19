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2 puanlı Altay, yarın 6 puanlı Gemlik Sümerbey'i ilk galibiyet için konuk edecek

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2 puanlı Altay, yarın 6 puanlı Gemlik Sümerbey'i ilk galibiyet için konuk edecek
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 puanlı Altay, yarın saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 6 puanlı Gemlik Sümerbey'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, sakat ve cezalı oyuncularına rağmen kazanıp ilk galibiyetini almayı ve Bursa ekibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftada Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) ile 1-1 berabere kalan 2 puanlı Altay, yarın 6 puan toplayan Gemlik Sümerbey'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Deniz Güven düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan sol kanat İbrahim'in yanı sıra tedavileri süren kaleci Semih ve santrfor Ünal ile cezası devam eden forvet Murat forma giyemeyecek. Altay rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı ve Bursa ekibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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