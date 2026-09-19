2 puanlı Altay, yarın 6 puanlı Gemlik Sümerbey'i ilk galibiyet için konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftada Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) ile 1-1 berabere kalan 2 puanlı Altay, yarın 6 puan toplayan Gemlik Sümerbey'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Deniz Güven düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan sol kanat İbrahim'in yanı sıra tedavileri süren kaleci Semih ve santrfor Ünal ile cezası devam eden forvet Murat forma giyemeyecek. Altay rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı ve Bursa ekibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı