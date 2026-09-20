2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, evinde öne geçtiği maçta Muş Spor'a 3-1 yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Somaspor evinde öne geçtiği maçta Muş Spor'a 3-1 mağlup oldu. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, Muş Spor oyuncusu Malik Karaahmet kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Konuk takım 35'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Muş Spor'da İlyas Kubilay, 81'inci dakikada kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 1-2. Konuk ekip 87'nci dakikada Ersel Aslıyüksek ile farkı 2'ye çıkardı: 1-3. Müsabakayı Muş Spor, 3-1 kazandı. Bu sonuçla Somaspor 4 puanda kalırken, Muş temsilcisi puanını 7'ye çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı