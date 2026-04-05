2. Lig'e yükselen ilk takımlar belli oldu

Nesine 3. Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

12 BİNGOLSPOR VE SEBAT GENÇLİKSPOR, 2. LİG'DE

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Nesine 3. Lig 2. Grup'ta bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından 12 Bingölspor, 3. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor, sezonun bitmesine 2 hafta kala grubunu şampiyon tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükseldi. Grubunda 12 Bingölspor 56 puanla, Sebat Gençlikspor ise 64 puanla ilk sırada yer alıyor.

12 BİNGÖLSPOR'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. 12 Bingölspor, ligin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından 12 Bingölspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar sahaya indi.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan ve futbolcular, sahada taraftarlarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Saha içerisinde gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, bundan sonraki süreçte de 12 Bingölspor'u daha iyi noktalara getirme konusunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

SEBAT GENÇLİKSPOR'UN BAŞARISI COŞKUYLA KUTLANDI

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lige yükselmeyi garantileyen Sebat Gençlikspor'da da şampiyonluk sevinci yaşandı. Ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı 1926 Bulancakspor'u 3-1 yenen Sebat Gençlikspor, maçın ardından kutlama yaptı. Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar, kolbastı ve horon oynayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.