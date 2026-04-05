2. Lig'e yükselen ilk takımlar belli oldu

2. Lig'e yükselen ilk takımlar belli oldu
Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, gruplarını birinci sırada bitirerek Nesine 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

  • 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, Nesine 3. Lig'den Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
  • 12 Bingölspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 56 puanla şampiyon oldu.
  • Sebat Gençlikspor, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 64 puanla şampiyon oldu.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

12 BİNGOLSPOR VE SEBAT GENÇLİKSPOR, 2. LİG'DE

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Nesine 3. Lig 2. Grup'ta bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından 12 Bingölspor, 3. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor, sezonun bitmesine 2 hafta kala grubunu şampiyon tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükseldi. Grubunda 12 Bingölspor 56 puanla, Sebat Gençlikspor ise 64 puanla ilk sırada yer alıyor.

12 BİNGÖLSPOR'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. 12 Bingölspor, ligin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından 12 Bingölspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar sahaya indi.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan ve futbolcular, sahada taraftarlarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Saha içerisinde gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, bundan sonraki süreçte de 12 Bingölspor'u daha iyi noktalara getirme konusunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

SEBAT GENÇLİKSPOR'UN BAŞARISI COŞKUYLA KUTLANDI

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lige yükselmeyi garantileyen Sebat Gençlikspor'da da şampiyonluk sevinci yaşandı. Ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı 1926 Bulancakspor'u 3-1 yenen Sebat Gençlikspor, maçın ardından kutlama yaptı. Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar, kolbastı ve horon oynayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Haberler.com
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu