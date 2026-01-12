Haberler

2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı

Güncelleme:
Yeni Mersin İdmanyurdu, mali kriz nedeniyle Menemen FK deplasmanına gidemedi ve maça çıkmadı. Menemen FK'nın hükmen galip sayılacağı belirtilirken, Yeni Mersin İdmanyurdu'nun bir kez daha sahaya çıkmaması halinde küme düşürüleceği ifade edildi.

  • Yeni Mersin İdmanyurdu, mali kriz nedeniyle deplasman masraflarını karşılayamadığı için Menemen FK ile oynanması gereken 2. Lig maçına çıkmadı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Mersin İdmanyurdu'nun maça çıkmaması nedeniyle Menemen FK'yi hükmen galip ilan etti.
  • Yeni Mersin İdmanyurdu, bir maça daha çıkmaması halinde TFF kuralları gereği küme düşürülecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Menemen FK'ya konuk olması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu, karşılaşmaya gitmedi. Kulübün, içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle deplasman masraflarını karşılayamadığı ve bu gerekçeyle maça çıkmadığı aktarıldı.

MENEMEN FK HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Karşılaşma öncesi Menemen FK'nın statta hazır bulunduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla ev sahibi ekibin hükmen galip ilan edileceği kaydedildi.

BİR KEZ DAHA ÇIKMAZSA KÜME DÜŞECEK

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun, bir maça daha çıkmaması halinde TFF kuralları gereği küme düşürüleceği ifade edildi. Yaşanan gelişme sonrası kulübün ligdeki geleceği daha da belirsiz hale geldi.

FUTBOLCULARI KAYBETTİ, ANTRENMAN YAPAMIYOR

Maaşlarını ödeyemediği gerekçesiyle futbolcularını birer birer kaybettiği belirtilen Yeni Mersin İdmanyurdu'nun, antrenman yapmakta da zorlandığı aktarıldı. Yeni Mersin İdmanyurdu'nun bu sezon 17 maçta 15 puan topladığı ve ligde 15. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
