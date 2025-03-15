2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 9 kişi Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan bir takıma karşı mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, rakiplerinin eksik kaldığı son 5 maçı da kazanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
RAKİBİN EKSİK KALDIĞI SON 5 MAÇI KAZANAMADI
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı. Beşiktaş, bu maçlarda iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
- 0-1 - Konyaspor
- 1-2 - Gaziantep FK
- 0-0 - Samsunspor
- 1-3 - Kasımpaşa
- 1-1 - Trabzonspor
İLK KEZ 9 KİŞİ TAKIMA KAYBETTİ
Bunun yanı sıra çok daha dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan rakibine karşı kaybetti.