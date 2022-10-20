2 kez ısınmaya yollanan Ronaldo oyuna alınmadı! Süperstarın tepkisi ağır oldu

19 Ekim akşamı oynanan Manchester United- Tottenham maçını kırmızı-şeytanlar 2-0'lık skorla kazandı. Goller Fred ve Bruno Fernandes'den gelirken, bir süredir Teknik direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Ronaldo maç bitmeden soyunma odasına gitti. İki kez ısınmaya yollanan Ronaldo'nun kendisinin yerine başka bir oyuncunun maça girmesi üzerine böyle bir hareket yaptığı iddia edildi.