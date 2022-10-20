2 kez ısınmaya yollanan Ronaldo oyuna alınmadı! Süperstarın tepkisi ağır oldu
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19 Ekim akşamı oynanan Manchester United- Tottenham maçını kırmızı-şeytanlar 2-0'lık skorla kazandı. Goller Fred ve Bruno Fernandes'den gelirken, bir süredir Teknik direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Ronaldo maç bitmeden soyunma odasına gitti. İki kez ısınmaya yollanan Ronaldo'nun kendisinin yerine başka bir oyuncunun maça girmesi üzerine böyle bir hareket yaptığı iddia edildi.
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-şeytanlara galibiyeti getiren goller 47 ve 69. dakikada Fred ve Bruno Fernandes'ten gelirken Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda gösterdiği tepki galibiyetin de önüne geçti.
MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Bir süredir Teknik direktör Teknik direktör Erik Ten Hag yıldızı barışmayan Ronaldo dün maç bitmeden soyunma odasına gitti. Hag'ın 2 kere ısınmaya yolladığı ancak Ronaldo yerine Elenga'yı maça almasının yıldız futbolcunun böyle bir davranışta bulunmasına yol açtığı konuşuldu.
"YARIN İLGİLENECEĞİM"
Öte yandan maç sonu Ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.