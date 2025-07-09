2 hafta önce nişanlanmıştı, genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti

2 hafta önce nişanlanmıştı, genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti
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23 yaşındaki futbolcu Alihan Güldal, Karasu'daki bir tatil sitesinde havuza balıklama atladığı sırada boynunun kırılması sonucu hayatını kaybetti. Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü oyuncusu Alihan Güldal'ın henüz iki hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde atladığı havuzda boynu kırılan Alihan Güldal hayatını kaybetti. Amatör futbolcu olan 23 yaşındaki Güldal'ın iki hafta önce nişanlandığı belirtildi.

BOYNU KIRILARAK VEFAT ETTİ

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Karasu Yalı Mahallesi 267. Sokak'ta bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. Alihan Güldal, serinlemek amacıyla havuza atladı. Atlayışın ardından hareketsiz kalan Güldal, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Güldal'ın boynunun kırıldığını tespit etti. Alihan Güldal, ilk müdahalenin ardından önce Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güldal, buradan da kapsamlı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Alihan Güldal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Alihan Güldal'ın İstanbul'dan geldiği, iki hafta önce nişanlandığı ve nişanlısının yazlığına tatile geldiği öğrenildi. Güldal'ın 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşsuyu takımında futbol oynadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

Allah rahmet eylesin , baliklama atlmak nedir , suyu girecekseniz normal duz sekilde girin hayatinizi riske atmayin cocuklariniza bunu ogretin lutfen

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