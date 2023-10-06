2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte ülke puanında son durum

Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa zaferleri damga vurdu. Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle ülke puanımız yükseldi.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Manchester United'ı, Fenerbahçe'nin ise Spartak Trnava'yı mağlup etmesiyle UEFA ülke puanımız bu hafta da yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Eğer bu sezon toplanan puanlarla ilk 10'a girilirse, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt katılacak. Güncel sıralamada Türkiye 9. sırada yer alıyor.

İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması;