Üye Girişi
Haberler

2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getirmesinde büyük paya sahip olan Acun Ilıcalı'nın 2 ay önce verdiği bir röportajda Mourinho sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu. Ilıcalı, "Fatih Terim mi, Mourinho mu?" sorusunu "Uzak ara Fatih Terim" diyerek cevaplamıştı. Acun Ilıcalı, Ali Koç'un seçilmesi halinde Fenerbahçe yönetiminde yer alacak.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettirdi. Portekizli teknik adamın tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanması Avrupa'da şaşkınlık yaratırken, bu transferde başrol oynayan isim olan Acun Ilıcalı'nın Mourinho ile ilgili 2 ay önce söylediği sözler yeniden gündem oldu.

2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

MOURINHO'YU DEĞİL, TERİM'İ SEÇTİ

İngiltere Championship takımlarında Hull City'nin patronu olan ve Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı, mevcut başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde yeni yönetimde yer alacak. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinde büyük katkıları olan Ilıcalı 2 ay önce verdiği bir röportajda "Fatih Terim mi, Mourinho mu?" sorusuna "Uzak ara Fatih Terim" cevabını vermişti. Acun Ilıcalı'nın bu cevabı yeniden sosyal medyada viral oldu

2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Acun Ilıcalı Fatih Terim Fenerbahçe Ali Koç Futbol Magazin Spor Haberler

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

Bakmadan Geçme

Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kurban eti ile neler yapılabilir? Kurban eti ile yapılan en iyi yemek tarifleri İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! #128250 3 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 3 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! A101 6 HAZİRAN AKTÜEL KATALOG | 6 Haziran'da A101'de neler olacak?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500

Yorumlar (1)

Sinan Bulduk:

Hull city için demiştir onu..

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title