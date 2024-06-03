2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettirdi. Portekizli teknik adamın tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanması Avrupa'da şaşkınlık yaratırken, bu transferde başrol oynayan isim olan Acun Ilıcalı'nın Mourinho ile ilgili 2 ay önce söylediği sözler yeniden gündem oldu.

MOURINHO'YU DEĞİL, TERİM'İ SEÇTİ

İngiltere Championship takımlarında Hull City'nin patronu olan ve Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı, mevcut başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde yeni yönetimde yer alacak. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinde büyük katkıları olan Ilıcalı 2 ay önce verdiği bir röportajda "Fatih Terim mi, Mourinho mu?" sorusuna "Uzak ara Fatih Terim" cevabını vermişti. Acun Ilıcalı'nın bu cevabı yeniden sosyal medyada viral oldu