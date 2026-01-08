Haberler

2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
2025 Ekim'inde Neftçi Bakü'ye transfer olan Vincent Aboubakar'ın Azerbaycan ekibiyle yolları ayrılabilir. Neftçi Bakü, Aboubakar'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak. Yeni teknik direktör Yuriy Vernydub'un 10 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar'ı beğenmediği ve başka bir golcünün transfer edilmesini istediği belirtildi.

2025'in ekim ayında Neftçi Bakü'ye transfer olan Vincent Aboubakar'ın Azerbaycan ekibi ile macerası kısa sürebilir.

SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Africafoot'ta yer alan habere göre; Neftçi Bakü, Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatmayacak. Haberde, Azerbaycan ekibinin yıldız golcünün sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayacağı ve yollarını ayıracağı belirtildi.

10 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI AMA BEĞENİLMEDİ

Takımın yeni teknik direktörü Yuriy Vernydub'un 10 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar'ı beğenmediği ve başka bir golcünün transfer edilmesini istediği ifade edildi.

BREZİLYA'DAN SÜRPRİZ BİR TALİBİ ÇIKTI

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın Kamerunlu yıldıza talip olduğu ancak deneyimli oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği dile getirildi.

