2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta Leeds United ile deplasmanda 90+6'da yediği golle 3-3 berabere kaldı.
- Liverpool, Leeds United ile oynanan Premier Lig maçında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-3 kaybetti.
- Liverpool'un son 10 Premier Lig maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyeti bulunuyor.
- Liverpool, Premier Lig'de 23 puanla yer alırken Leeds United 15 puana sahip.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Elland Road'ta oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.
LIVERPOOL 2-0'I KORUYAMADI, 90+6'DA YIKILDI
Liverpool'un gollerini 48 ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike, 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Leeds United'ın gollerini ise 73. dakikada Calvert Lewin, 75. dakikada Anton Stach ve 90+6. dakikada Ao Tanaka kaydetti.
SON 10 MAÇTA 2 GALİBİYET
Liverpool, Premier Lig'deki son 10 maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool, Premier Lig'de puanını 23 yaptı. Leeds United ise 15 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Brighton'ı konuk edecek. Leeds United, zorlu Brentford deplasmanına gidecek.