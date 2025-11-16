2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı
Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi. Atılan manşetlerde, ''Futbolun cücesiyiz'', ''Türkiye bize acıdı'', ''Acının sonu yok'' gibi ifadeler kullanıldı.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi.
- Bulgaristan, grupta 0 puanla kaldı.
- Bulgaristan, Türkiye'ye karşı 20 yıllık yenilgi serisi yaşıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir dille eleştiri yağmuruna tuttu.
İşte Bulgar basınının attığı o manşetler;
"FUTBOLUN CÜCESİYİZ"
GOL.BG:' Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz!'
"YİNE YENİLDİ"
BTVSPORT:'Milliler yine Türkiye'ye yenildi.'
"GRUPTA 0 PUANDA"
BGONAIR:' Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.'
"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."
DSPORT:'Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.'
"SADECE 2-0"
LUPA.BG: 'Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik.'
"TÜRKİYE BİZE ACIDI"
WEBCAFE:'Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.'
"ACININ SONU YOK"
SPORTLIVE:'Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.'
"YİNE YENİLDİ"
TEMA SPORT: 'Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi.