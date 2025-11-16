2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir dille eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Bulgar basınının attığı o manşetler;

"FUTBOLUN CÜCESİYİZ"

GOL.BG:' Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz!'

"YİNE YENİLDİ"

BTVSPORT:'Milliler yine Türkiye'ye yenildi.'

"GRUPTA 0 PUANDA"

BGONAIR:' Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.'

"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."

DSPORT:'Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.'

"SADECE 2-0"

LUPA.BG: 'Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik.'

"TÜRKİYE BİZE ACIDI"

WEBCAFE:'Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.'

"ACININ SONU YOK"

SPORTLIVE:'Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.'

"YİNE YENİLDİ"

TEMA SPORT: 'Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi.